Вирусолог сообщил об опасной тенденции к поздней диагностике COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/4c49d90c-068c-11eb-95f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице удвоение смертности на фоне резкого скачка заболеваемости коронавирусом свидетельствует о том, что болезнь выявляется на поздних стадиях, сообщили медики. Одновременно вирусологи ждут второй волны инфекции в регионах.

За неделю число заразившихся в России выросло более чем на 2,5 тыс. человек. В течение суток с 3 на 4 октября было выявлено 10 499 инфицированных, неделю назад, 27 сентября, диагноз подтвердился у 7876 человек. При этом в мае 2020 года на столицу приходилась половина новых случав коронавируса, на данный момент — только треть, пишут «Известия».

При этом в Москве за сутки выявили 3327 случаев заражения (накануне — 2884), в Санкт-Петербурге — 392 случая, на 195 больше, чем в прошлые выходные, в Подмосковье — 296 (226 неделей ранее). Рубеж по суточной заболеваемости в 200 человек перешагнули Ростовская и Нижегородская области, ещё в 19 регионах количество новых случаев заражения превышает сотню.

Как отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, в регионах процент заболевших повышается быстрее, чем в Москве. Однако, отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского вирусолог Александр Лукашев, в столице складывается тревожная тенденция: удвоение заболеваемости произошло всего за несколько дней до удвоения смертности, что может указывать на слишком позднюю диагностику инфекции.

Это очень тревожный признак, означающий, что заболеваемость регистрируется на очень поздних стадиях болезни. В апреле у нас разница по времени между ростом заболеваемости и ростом смертности была до 17 дней, в то время как в США — 13 дней, а в Мексике — около шести. Это значит, что много случаев в России регистрировалось на ранней стадии заболевания, — пояснил вирусолог.

Лукашев подчеркнул также, что так как первая весенняя волна коронавируса почти не затронула регионы, у населения там не сложилось «иммунной прослойки», поэтому в процентном соотношении по количеству заболевших регионы будут догонять Москву.

Эксперты считают, что при соблюдении людьми всех необходимых мер безопасности (социальное дистанцирование, ношение масок, мытьё рук и так далее) на очередное плато по заболеваемости Россия сможет выйти достаточно быстро.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Владимир Познер раскритиковал отрицающих коронавирус людей. Он считает, что они вредят не только своему здоровью, но и окружающим. Телеведущий предложил им жить в вольере.