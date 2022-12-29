Вирусолог назвал сроки спада заболеваемости гриппом в России Вирусолог Волчков: заболеваемость гриппом снизится после новогодних праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году пик заболеваемости гриппом в России пришелся на начало декабря, однако в период новогодних праздников и после них число новых случаев будет постепенно снижаться, заявил NEWS.ru вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его словам, новогодние праздники создают естественный локдаун, когда традиционно уменьшается социальная активность, что приводит к снижению распространения гриппа.

Большое количество людей переболело или болеет сейчас, а новогодние праздники — традиционный карантин, естественный локдаун, который снижает социальную активность, а значит, сильно уменьшает коэффициент распространения гриппа. В конце декабря еще наблюдается инерционный подъем случаев гриппа, а после новогодних праздников ситуация постепенно будет улучшатся. Новогодние праздники достаточно эффективно влияют на регуляцию эпидемиологических значений, — объяснил Волчков.

Для недопущения роста новых случаев гриппа в праздничные дни специалист посоветовал пройти вакцинацию, а тем, кто не хочет делать прививки, вирусолог рекомендовал снизить социальную активность, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить общение с родственниками.

27 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что во всех регионах России зафиксирован штамм гриппа А (H1N1) 2009, или так называемый свиной грипп. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что свиной грипп дает очень серьезные осложнения. Она добавила, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу обратиться к врачу.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал NEWS.ru, что из-за свиного гриппа у человека прежде всего может появиться гриппозная пневмония, также наиболее вероятны поражения сердечно-сосудистой системы. Редко в качестве осложнений встречается молниеносная (фульминантная) форма гриппа, но при этом она очень опасна. По словам врача, подобная форма заболевания развивается в течение нескольких часов, связана с воспалением головного мозга и за сутки человек может погибнуть.