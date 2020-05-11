Вице-премьер сообщил о предоставлении регионами данных по COVID-19

https://static.news.ru/photo/24ac4e2a-9378-11ea-a376-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чернышенко. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские регионы ответственно предоставляют все данные по распространению коронавирусной инфекции нового типа. Сбоев в этом вопросе практически не бывает, а в случае возникновения проблемы решаются сразу, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, недопонимание в методике передачи сведений по распространению вируса и сбои бывали в самом начале эпидемии. В настоящее время все регионы работают ответственно.

Дело в том, что когда уже информационная система работает почти два месяца и есть накопленная статистика, любые отклонения, либо неправильное внесение очень сразу заметны становятся, и понятно, что сейчас таких сбоев практически не бывает либо они решаются молниеносно, — заявил Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, скончались 94 пациента, выздоровели 5495 человек. Всего в стране, по данным на 11 мая, зарегистрировано 221 344 больных COVID-19. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, Чернышенко сообщил, что в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в онлайн-режиме поступают данные более чем из 250 источников. Отчёты, которые готовятся по 106 показателям, служат основой для принятия решений на правительственном уровне.