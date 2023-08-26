По информации ряда Telegram-каналов, ЧВК «Вагнер» может возглавить или уже возглавил Герой России, участник боевых действий в Сирии Антон Елизаров под позывным Лотос. На Украине командир ЧВК участвовал в боях за Соледар. С 2003 года Елизаров служил в ВДВ, ушел оттуда в 2014-м. Он также был военным инструктором в Центральноафриканской республике, командовал отрядом в Ливии.