Стало известно о больших потерях ВСУ в Соледаре РИА Новости: потери Украины в Соледаре в семь раз превысили потери России

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Боец ЧВК «Вагнер» Герой России Антон Елизаров с позывным Лотос рассказал РИА Новости, что потери оборонявших Соледар украинских войск в шесть-семь раз превысили потери атакующей стороны. Командовавший штурмом военный не стал называть примерное число потерь украинской стороны.

Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему, — сказал собеседник агентства.

Министерство обороны РФ данную информацию пока не подтвердило.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее признала тяжелое положение дел у солдат ВСУ в Донбассе. Она добавила, что на месте проведения СВО продолжается наступление российских военных. Он оценила ситуацию как «напряженную». Она при этом выразила надежду на то, что ВСУ достигнут поставленных перед ними целей.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что украинские войска могут попытаться пойти в контрнаступление в марте-апреле. Главными направлениями наступления, по его мнению, станут Бердянск и Мелитополь. При этом он отметил, что все будет зависеть от того, где к указанному времени будет проходить линия соприкосновения, насколько далеко смогут продвинуться российские войска и закрепить свои успехи.