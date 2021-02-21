Ведущая «Слабого звена» попросила участника обматерить её

https://static.news.ru/photo/fb0f4858-74ed-11eb-a2ec-96000091f725_660.jpg Иван Усович Фото: vanya.usovich/instagam.com

Стендап-комик Гарик Оганесян раскрыл закулисье выпуска телевикторины «Слабое звено», в котором он принимал участие. По его словам, на съёмках его коллега по шоу-бизнесу Иван Усович неоднократно матерился.

Правда, сделал он это не по своей воле, а по просьбе ведущей Марии Киселёвой. Сначала она расспрашивала шоумена о необходимости мата в стендапе, а затем попросила сказать несколько крепких слов. Тот поначалу засомневался, но всё-таки выполнил просьбу, повеселив других участников.

При этом Киселёва в свойственной ей манере осталась невозмутима и предложила юмористу рассказать какую-нибудь шутку с матом. Тот вновь выполнил просьбу, но на этот раз вставить мат забыл. Замешкавшись в конце, Усович всё-таки добавил нецензурное слово. В результате выглядело это так, будто он адресовал его самой ведущей, рассказал Оганесян в YouTube-шоу «Разгоны».

Выпуск с участием стендап-комиков вышел в эфир на телеканале «Мир» в начале февраля. Помимо Усовича и Оганесяна в телевикторине сыграли Дмитрий Гаврилов, Руслан Халитов, Идрак Мирзализаде, Даниил Слободенюк, Эдуард Чернышенко и Гоша Сморгуленко.

Впрочем, весь диалог был вырезан и в эфир не попал.

Ранее бывший участник телешоу «Слабое звено» Иван Ковальчук рассказал, что за один съёмочный день обычно записывают сразу по три передачи, а на съёмку одной из них уходит от трёх до семи часов. При этом если в каком-то вопросе ошибка или ведущая Мария Киселёва запнулась, то сыгранный не полностью раунд обнуляется и переснимается заново, писал NEWS.ru.