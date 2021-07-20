В УК РФ станет больше статьей с конфискацией имущества

Положительное заключение министерства экономического развития получил законопроект министерства финансов о применении конфискации имущества в качестве наказания ещё по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом пишут «Известия».

Конфискацию имущества предлагается распространить , в частности, на статьи 193 и 193.1 — «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По данным Минфина, с 2013 по первое полугодие 2019 года таможенники возбудили 1606 дел по данным статьям. По подследственности было передано 4466 сообщений о таких преступлениях.

Также в министерстве указывают на международные договоры, ратифицированные Россией, в частности, на Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Законопроект может коснуться как физических, так и юридических лиц, совершающих валютные операции. Профильный комитет Госдумы и фракции готовы поддержать новые нормы.