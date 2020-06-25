В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции

https://static.news.ru/photo/fd8e32d6-b6e0-11ea-ad55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подконтрольные западу СМИ, соцсети и некоммерческие организации (НКО) выбрали в качестве цели для «внешней атаки» Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Сенатор подчеркнул, что это официальное заявление комиссии СФ, а одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменениям текста Конституции.

Вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путём прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции. Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами, — цитирует Климова ТАСС.

В заявлении комиссии СФ сказано, что вмешательство в суверенный конституционный процесс РФ началось с января со стороны Вашингтона и союзников Штатов.

Основной причиной такого вмешательства является желание традиционных оппонентов России любым путём остановить укрепление суверенитета РФ, её национальной безопасности и усиления конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа, — заявил Климов.

Сенатор заверил, что комиссия Совфеда проведёт анализ информации о вмешательстве и направит данные в компетентные органы.

При этом в Еврокомиссии 25 июня заявили, что поправка о приоритете Конституции России над международным правом нарушает обязательства Москвы.

19 июня Венецианская комиссия при Совете Европы (СЕ) вынесла заключение по проекту поправок в Конституцию России. Изучив предлагаемое изменение статьи 79, эксперты пришли к выводу, что наделение Конституционного суда (КС) РФ полномочиями отменить решения ЕСПЧ противоречит обязанностям Москвы в рамках Европейской конвенции по правам человека. Международное ведомство посоветовало Кремлю исключить поправку либо переформулировать.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

При этом в Нижегородской области и Москве, жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

Как писал NEWS.ru, ране председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала «провокацией» попытки дважды проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.