В Сочи пройдёт заседание клуба «Валдай» с участием Путина

В Сочи начинает свою работу восемнадцатое по счёту заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». На нём подведут годовые итоги работы. Мероприятие пройдёт с 18 по 21 октября, в нём примут участие российские и зарубежные политики и эксперты. Об этом сообщает РИА Новости.

Программа конференции достаточно насыщенна, включает несколько сессий, заглавная тема предстоящего заседания «Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство».

Среди других заявленных тем вопросы свободы и закрытых обществ в мире, интеллект и международная борьба за технологическое первенство, а также российская политика в свете международных усилий по борьбе с изменением климата.

Мероприятие пройдёт в очном формате. В гостинице «Поляна 1389» соберутся около 140 участников, в том числе 65 зарубежных представителей. Ещё 150 планируют участвовать дистанционно, включая 60 представителей из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирана, Китая, США, Турции, Японии.

Традиционным является участие в работе клуба высокопоставленных российских политиков. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин примет участие в мероприятии «в ковидно-очном формате», но с присутствием СМИ. В числе других российских участников помощник президента Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile.