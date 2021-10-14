В Сочи похоронили девушку, погибшую в ДТП с участием Собчак

В Сочи похоронили Екатерину Тарасову. трагически погибшую в ДТП с участием автомобиля, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости друг погибшей.

Да, Катю похоронили, — сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mersedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате погиб один из пассажиров Volkswagen, ещё два человека были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия на такси. РИА Новости со ссылкой на осведомлённые источники в силовых структурах передаёт, что телеведущая не является потерпевшей по данному делу.

Водитель Mersedes полностью признал свою вину и находится под домашним арестом.