В СК РФ захотели возбуждать уголовные дела за границей Бастрыкин: СК РФ следует возбуждать дела за границей в защиту граждан и интересов России

Фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» назвал целесообразным закрепить возможность для отечественных следователей возбуждать уголовные дела за границей с целью защиты граждан и интересов РФ. По мнению главы ведомства, того требует текущая мировая ситуация.

Бастрыкин, в частности, отметил, что есть немалое количество случаев, когда россияне становились жертвами преступлений в других странах. При этом местное правосудие зачастую весьма лояльно относилось к «своим» правонарушителям, вынося очень мягкие приговоры или игнорируя важные обстоятельства.

Председатель СК напомнил, что российское законодательство даёт возможность уголовного преследования иностранцев при условии, что государство, где было совершено преступление, отказывается его расследовать и выносить приговор.

С учётом сложившейся ситуации назрела необходимость оптимизировать эти условия. Целесообразно закрепить возможность возбуждать российским следователям уголовные дела при совершении за пределами РФ преступления, затрагивающего интересы нашего государства либо гражданина, вне зависимости от результатов уголовного преследования лица либо постановления судом приговора в иностранной юрисдикции, — сказал глава СК.

Бастрыкин полагает, что это поможет обеспечить необходимую защиту интересов России и её граждан от «преступных посягательств за пределами государства».

Ранее глава СК РФ предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости, а также исключить на федеральных телеканалах ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодёжь. По его мнению, для защиты несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию, нужно принять дополнительные меры.