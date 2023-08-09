В Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв: что случилось, сколько погибших

Фото: Серж Вячеславович/ТАСС

В подмосковном Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе, идет массовая эвакуация сотрудников. Что на данный момент известно о ЧП и сколько человек пострадали?

Что произошло 9 августа в Сергиевом Посаде

Примерно в 10:50 по местному времени очевидцы сообщили о мощном взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Mash опубликовал видео огромного столба дыма, который заполоняет небо. По словам местных жителей, в двух километрах от эпицентра в квартирах «сильно затрясся потолок», были выбиты стекла. Одного мужчину, стоявшего у окна в этот момент, временно оглушило.

Причиной взрыва мог стать упавший беспилотник, очевидцы обратили внимание, что перед хлопком слышали звук полета БПЛА, пишет «Осторожно, Москва».

«Я шел мимо на Северном, я просто слышу — бум, потом слышу звук разбитого стекла, никаких беспилотников я не видел, не слышал. Подошел на место, там уже сами сотрудники были, чтобы оцепить, народу собралось много. Приехали три реанимобиля», — рассказал еще один очевидец.

Однако, по данным экстренных служб, дрон не является причиной ЧП, произошедшего на предприятии. Официального комментария от МО РФ пока не поступало. Mash сообщил, что взорвался склад пиротехники компании «Пиро-Росс». Она арендовала помещения на территории ЗОМЗ. По информации канала, взрыв прогремел внутри ангара 40×40 метров, который использовался как склад с пиротехникой. Его разрушило полностью. Открытого горения не возникло, но взрывная волна была такая сильная, что повредило и соседние постройки на заводе. В настоящее время идет тотальная эвакуация сотрудников предприятия. Рабочие рассказали, что взрывной волной откинуло людей даже в соседних цехах.

По данным Baza, количество пострадавших на ЗОМЗ увеличилось до 22 человек. Все они в состоянии средней степени тяжести. Информации о погибших пока не поступало. Сообщается, что под завалами все еще могут находиться люди. На место приехало более десятка машин скорой помощи, но, по словам медиков, их все еще не хватает. Дороги рядом с заводом перекрыты для движения автомобилей. На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Что известно о заводе в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв

Загорский завод с 1935 года занимается производством наблюдательной техники, медицинского оборудования, лабораторных приборов, а с недавних пор — дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.

ОАО «Пиро-Росс» с 1994 года разрабатывает, изготавливает и реализует оборудование для производства салютов и фейерверков. С 2000 года организация, согласно открытым данным, стала основным разработчиком и поставщиком салютных установок для Министерства обороны РФ. Во всех фейерверках компании используется эксклюзивное оборудование, изготовленное ОАО «Пиро-Росс».

Что произошло в Московской области ночью 9 августа

Средства ПВО РФ в ночь на 9 августа над территорией Московской области пресекли попытку ВСУ атаковать столицу с применением беспилотных летательных аппаратов, заявили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами», — заявили в МО РФ.

В ведомстве добавили, что оба вражеских БПЛА были уничтожены, разрушений и пострадавших нет.

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