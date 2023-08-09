Опубликовано видео последствий взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: МЧС РФ

Видео с последствиями мощного взрыва в Сергиевом Посаде появились в Сети. На кадрах видно огромный столб дыма, поднимающийся высоко в небо. Отмечается, что звуки взрыва слышали жители в разных частях города.

По данным Telegram-канала SHOT, взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода. Причины пока неизвестны.

По данным Telegram-канала «112», взрыв на заводе произошел на складе с пиротехникой, предположительно, это могло случиться в результате удара беспилотника, на место направили экстренные службы. По информации канала, в результате пострадали пять человек. Telegram-канал Mash сообщил, что в результате взрыва пострадали по меньшей мере 10 человек, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что после взрыва с завода начали эвакуировать рабочих. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшее время будет на месте ЧП.

Предприятие занимается производством оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

Очевидцы взрыва ранее сообщали, что в соседних домах взрывной волной выбило стекла.