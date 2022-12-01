В самолетах «Аэрофлота» стали недоступны кино и музыка В «Аэрофлоте» стало недоступно подключение к стриминговым сервисам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подключение к стриминговым системам развлечения на борту самолетов «Аэрофлота» временно недоступно, поскольку зарубежные поставщики отказались от предоставления этой услуги, говорится в Telegram-канале авиаперевозчика. В компании пояснили, что уже идет работа над поиском отечественного решения и к Новому году этот вопрос будет урегулирован.

Cообщаем, что на наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений. <...> Мы уже работаем над новым отечественным решением, которое будем рады представить вам к Новому году, — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» впервые запустила прямые регулярные рейсы по маршрутам Владивосток — Бангкок и Владивосток — Пхукет. 26 ноября прошла торжественная церемония открытия первого рейса. До этого авиаперевозчик никогда не выполнял полеты по международным авианаправлениям из воздушной гавани Приморья.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что «Аэрофлот» выставил на продажу автомобили, на которых передвигались топ-менеджеры компании. По информации канала, все машины — модели представительского класса японского бренда Nissan 2010 года выпуска, на их реализации авиаперевозчик может выручить 17 млн рублей.