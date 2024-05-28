В РЖД раскрыли третий этап модернизации БАМа Глава РЖД Белозеров: третий этап модернизации БАМа затронет мосты и тоннели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На третьем этапе модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут проведены работы на дублерах мостов и тоннелей, рассказал KP.RU глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, также нужно найти новые решения, чтобы железная дорога не утонула в болоте.

И это будут не просто рельсы, а высокотехнологичная современная инженерная инфраструктура, а также дублеры самого длинного в России Северомуйского тоннеля, самого высокогорного — Кодарского, самого восточного — Кузнецовского и моста через Амур — самого длинного на магистрали, — объяснил глава РЖД.

Белозеров отметил, что такая колоссальная работа затронет около трех тысяч километров пути, но ее могут выполнить в короткие сроки. Однако некоторые советские элементы придется переделать.

Из-за изменений природных условий нужно искать новые решения, чтобы железнодорожные пути не утонули в болоте, добавил глава РЖД. Кроме того, поезда стали длиннее и тяжелее, подытожил Белозеров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мощность Байкало-Амурской магистрали в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке увеличилась в три раза за последние 12 лет. Он отметил, что объем грузовых перевозок по магистрали по-прежнему растет.