Путин раскрыл, во сколько раз выросла мощность БАМа Путин заявил о трехкратном росте мощности БАМа за последние 12 лет

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Пропускная способность Байкало-Амурской магистрали увеличилась втрое за последние 12 лет, заявил на мероприятии по случаю 50-летия начала строительства БАМа президент России Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что объем грузовых перевозок по магистрали продолжает расти.

В текущем году провозная способность магистрали составила почти 42 миллиона тонн. За последние 12 лет она выросла в три раза. И объем грузовых перевозок по БАМу продолжает расти, — заявил Путин.

Как отметил российский лидер, в ближайшие 10 лет планируется повысить мощность Восточного полигона, объединяющего Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, до 270 миллионов тонн в год. Кроме того, в этом году стартует третий этап развития БАМа и Транссиба, направленный на увеличение пропускной способности Восточного полигона железных дорог. Путин добавил, что на всем протяжении БАМа необходимо проложить сплошные вторые пути.

По сути, ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур, — сказал президент.

Ранее Путин вручил государственные награды строителям Байкало-Амурской магистрали. Российский лидер поблагодарил ветеранов строительства за проделанную работу.