В РВСН заявили о беспомощности зарубежных ПРО перед «Сарматом» Командующий РВСН Каракаев заявил, что МБР «Сармат» неуязвима для всех современных ПРО

Фото Минобороны РФ

Ни одно средство современной противовоздушной обороны (ПРО) в мире не в силах перехватить российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», заявил в эфире телеканала «Звезда» командующий РВСН Сергей Каракаев. Он считает, что «Сармат» будет неуязвим для всех средств ПРО ещё как минимум 10 лет.

Те качества энергоемкости, энергетических возможностей нового ракетного комплекса с учетом, имеющим боевое оснащение, и комплекса средств преодоления сегодня говорят о том, что для ракетного комплекса «Сармат» противоракетная оборона не существует. <...> Ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия, — сказал Каракаев.

Он добавил, что «Сармат» может летать и через Северный, и через Южный полюс. При необходимости траектория полета ракеты может меняться. По словам Каракаева, «Сармат» ее меняет за счет энерговооруженности комплекса.

20 апреля ракета была впервые запущена с космодрома Плесецк в рамках госиспытаний. Кадры пуска опубликовало Минобороны России.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, первые ракеты «Сармат» будут готовы выполнять боевые задачи в конце осени 2022 года.