В России заявили о начале мини-волны коронавируса Иммунолог Крючков заявил о том, что в России началась мини-волна коронавируса

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Иммунолог Николай Крючков заявил, что начавшийся подъём заболеваемости COVID-19 в России можно назвать мини-волной, поскольку она не достигнет тех значений, которые были зимой с приходом штамма «омикрон» в страну. Эксперт отметил, что несмотря на неблагоприятный сезон количество заражённых растёт. Он выразил свою озадаченность происходящим и предупредил, что опасность большой волны сохраняется, пишет URA.RU.

Для ковида, хоть это и не сезонная инфекция, но такой компонент есть, это самый неблагоприятный сезон в году. И мы видим такой рост. Я бы в этом смысле озадачился, а именно — не ждал большой «омикрон»-волны, но подъём всё равно будет, — рассказал Николай Крючков.

Специалист назвал данные по Москве и Санкт-Петербургу «заниженными» и добавил, что новая большая волна может начаться с середины сентября.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что переболевшие штаммом «дельта» COVID-19 россияне могут ощущать последствия заболевания даже спустя год. Эксперт пояснил, что степень возникших осложнений зависит от того, насколько долго и серьёзно болел человек. По его словам, больше всех не повезло тем, у кого развились полиорганные проблемы.