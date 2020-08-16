В России за сутки выявлено 4892 случая заражения коронавирусом

История с задержанием группы россиян, которых Минск назвал наёмниками из ЧВК Вагнера, от начала до конца была провокацией. Об этом заявили вернувшиеся на родину после освобождения в Белоруссии мужчины.

По его словам, всё началось с объявления о работе, размещённом в Интернете, на которое откликнулся один из сослуживцев. При этом куратор, представившийся Сергеем Петровичем, с самого начала вёл себя несколько...