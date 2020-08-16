В России за сутки выявлено 4892 случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было выявлено 4892 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. 1279 из них — активно у контактных лиц без проявлений болезни.
Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Всего нарастающим итогов в России выявлено 927 745 инфицированных в 85 регионах.
Кроме того, за сутки зафиксировано 55 летальных исходов. Общее число смертей достигло отметки в 15 740 случаев.
При этом выздоровели 3133 пациента. Общее число излечившихся достигло 736 101.
Как ранее писал NEWS.ru, Правительство России предложит президенту Владимиру Путину в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с коронавирусом.
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