В России за сутки от коронавируса скончались 57 человек

https://static.news.ru/photo/3831c98a-f669-11ea-8794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

За прошедшие сутки в российских больницах от коронавируса умерли 57 человек. За весь период в РФ от COVID-19 скончались 18 635 человек.

По состоянию на 14 сентября от коронавируса скончались 18 635 человек (+57 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в России выявлено 1 068 320 заболевших коронавирусом (+5 509 за сутки), выздоровели от инфекции 878 700 человек (+2 475 за сутки).

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах зафиксирован рост случаев заражения коронавируса. По его словам, это связано с возвращением людей из отпусков, но в целом ситуация остаётся стабильной. Ранее главврач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что рост числа заразившихся коронавирусом должен не пугать, а радовать, ведь чем больше будет бессимптомных носителей коронавируса и заболевших в лёгкой форме, тем быстрее будет достигнут порог «стадного популяционного иммунитета».