В России за последние сутки скончались 95 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b9fee6cc-b45c-11ea-a565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа на территории России скончались 95 человек, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 22 июня сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

На данный момент жертвами инфекции в РФ стали 8206 человек в 85 регионах страны.

В России с начала коронавирусной пандемии COVID-19 в общей сложности заразились 592 280 граждан. За последние 24 часа было выявлено 7600 новых случаев заболевания. У 2473 новых заражённых недуг проходит без симптомов.

В РФ 344 416 человек вылечились от коронавирусной инфекции. Из них 4705 пациентов были выписаны из российских больниц в течение прошедших суток.

Всего в мире коронавирусом заразились более 9 млн человек. Свыше 468 тысяч заболевших скончались, более 4,4 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 280 912 человек, на втором Бразилия — 1 083 341. Также в первой десятке стран находятся Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве за минувшие 24 часа зафиксировали 1068 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число случаев коронавируса в российской столице достигло 215 014.