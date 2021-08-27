В России за сутки выявили 19 492 зараженных коронавирусом

В России выявлено 19 492 новых случая заражения коронавирусом. Об этом этом сообщает ТАСС.

Число новых зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 0,28%. СМИ отмечает, что в Москве выявлено 1498 зараженных, а в Санкт-Петербурге 1406. При этом этом отмечается, что среди общего числа диагностированных 6,7% не имели симптомов заражения вирусом, сообщается о 799 случаях с летальным исходом. Данные о регистрации заболевших в общей сложности затронули 85 регионов России.

Ранее сообщалось, что заместитель главы правительства Татьяна Голикова назвала число привитых граждан Российской Федерации. По ее словам, порядка 37 миллионов россиян прошли полный курс иммунизации, а 44 миллиона получили первый компонент вакцины.

Учёные из Санк-Петербурга сумели доказать эффективность препарата "Спутник V" против нового Дельта-штамма коронавируса. По данным исследователей данная вакцина снижает риск заражения на 81%.