В России впервые оштрафовали онлайн-кинотеатр за показ ЛГБТ детям Сервис «Триколор Кино и ТВ» оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ-контента несовершеннолетним

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Видеосервис «Триколор Кино и ТВ» оштрафовали на 1,2 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ-контента несовершеннолетним. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. При этом штраф в 1 млн рублей был выписан на юридическое лицро сервиса, еще 200 тысяч в качестве наказания получило должностное лицо компании, ответственное за допущенное нарушение.

В ведомстве не уточнили, что за фильм стал причиной наказания. При этом пресс-служба сообщила, что штраф был наложен в рамках статьи о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Максимальная сумма штрафа для должностных лиц составляет 400 тысяч рублей, для юридических — 4 млн рублей. Также юрлицо могут обязать приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Дело в отношении Национальной спутниковой компании рассматривал мировой судья судеьного участка № 59 в Санкт-Петербурге. Заседание состоялось 30 мая. В компании сообщили, что сомнительный контент с платформы был удален.

Ранее сообщалось, что российские онлайн кинотеатры Premier и Start, а также ПАО «Мегафон» будут оштрафованы либо же временно прекратят свою деятельность по административной статье о пропаганде ЛГБТ. Протоколы по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ в отношении каждой из компаний поступили в три разных суда Москвы: Мещанский, Тверской и Черемушкинский.

В пресс-службе Start пояснили, что протокол был оформлен из-за демонстрации ЛГБТ-контента в фильме «Идеальные незнакомцы», а также неверной маркировки возрастного ограничения.

Также стало известно, что мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за отказ удалить с YouTube ролики с пропагандой ЛГБТ. Поводом для разбирательства стали видео блогера Карена Шаиняна (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) о воспитании детей в однополых семьях и издания «Грани.ру» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) о жизни представителей ЛГБТ-сообществ в Санкт-Петербурге.