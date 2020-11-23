В России увеличен штраф для осуждённых за нарушение режима

Закон, который подразумевает увеличение с 200 рублей до двух тысяч рублей дисциплинарного взыскания для осуждённых к лишению свободы, нарушивших установленный порядок отбывания наказания, подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу,
Документ также предусматривает, что злостных нарушителей порядка отбывания наказания в качестве меры взыскания теперь могут отправить в одиночные камеры на срок до шести месяцев.
Сейчас такая мера взыскания применяется к осужденным, которые находятся в исправительных колониях особого режима, а для тех, кто содержится в тюрьмах, она не предусмотрена. В сопроводительных документах также отмечается, что в тюрьмах отбывают наказание осужденные, представляющие высокую общественную опасность.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.