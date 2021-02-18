В России с участием школьников будет создана флотилия спутников

https://static.news.ru/photo/663976f2-8da5-11ea-b4b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos/ vk.com

В РФ планируется создать около 100 малых космических аппаратов по программе Space - π, которая реализуется совместно с Российским движением школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Спутникс".

В компании отметили , что целью проекта является формирование на протяжении нескольких лет на орбите Земли флотилии спутников Cubesat в количестве до 100 единиц.

Благодаря реализации этой программы школьники смогут научиться разрабатывать, конструировать и испытывать космические аппараты, задавать и создавать полезные нагрузки, получать, обрабатывать и использовать информацию со спутников.

Проект планируется реализовать в рамках программы "Дежурный по планете", которая организована совместно Фондом содействия инновациям, Роскосмосом, Фондом "Талант и успех" и университетом "Сколтех".

Space - π - научно-образовательный проект по разработке, производству малых космических аппаратов размером 10х10х10 см на российской цифровой платформе.

Ранее NEWS.ru писал, что американская корпорация SpaceX запустила на орбиту Земли ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, которые станут частью глобальной сети, созданной Илоном Маском для обеспечения всего мира Интернетом.