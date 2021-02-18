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В России с участием школьников будет создана флотилия спутников

03:52, 19 февраля 2021
Фото: roscosmos/ vk.com

В РФ планируется создать около 100 малых космических аппаратов по программе Space - π, которая реализуется совместно с Российским движением школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Спутникс".

В компании отметили, что целью проекта является формирование на протяжении нескольких лет на орбите Земли флотилии спутников Cubesat в количестве до 100 единиц.

Благодаря реализации этой программы школьники смогут научиться разрабатывать, конструировать и испытывать космические аппараты, задавать и создавать полезные нагрузки, получать, обрабатывать и использовать информацию со спутников.

Проект планируется реализовать в рамках программы "Дежурный по планете", которая организована совместно Фондом содействия инновациям, Роскосмосом, Фондом "Талант и успех" и университетом "Сколтех".

Space - π - научно-образовательный проект по разработке, производству малых космических аппаратов размером 10х10х10 см на российской цифровой платформе.

Ранее NEWS.ru писал, что американская корпорация SpaceX  запустила на орбиту Земли ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, которые станут частью глобальной сети, созданной Илоном Маском для обеспечения всего мира Интернетом.

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