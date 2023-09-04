В России начнут производить в два раза больше «Вихрей» и «Китоловов» «Калашников» нарастит выпуск ракет «Вихрь» и боеприпасов «Китолов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляемая ракета «Вихрь-1»

«Калашников» намерен нарастить производство высокоточных снарядов в два раза, сообщается в Telegram-канале концерна. Речь идет о ракетах «Вихрь-1» и боеприпасах «Китолов-2М». Как уточнили в организации, для этого задействуют новые производственные объекты. В частности, два крупных цеха, которые вскоре введут в эксплуатацию.

Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, «Вихрь-1», «Китолов-2М») возводятся на свободных площадях концерна. Это участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения, — говорится в сообщении.

На производство уже поступило более 40 новых станков и еще 100 находятся в доставке. Президент концерна Алан Лушников отметил, что увеличение мощностей является важным стратегическим этапом развития предприятия. В настоящий момент концерн выполняет гособоронзаказ на 100%.

Ранее в «Калашникове» заявили, что главным преимуществом нового короткоствольного автомата АК-19 является его несъемный пламегаситель, на который крепится прибор малошумной стрельбы. Новая модель создана на основе успешных наработок предыдущих образцов, отметили в концерне.