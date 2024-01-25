В России достигнут рекордный уровень кадрового голода РБК: 47% предприятий в России не стали скрывать кадровый голод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти каждое второе промышленное предприятие в России испытывает кадровый голод, показал опрос Института Гайдара, который публикует РБК. Таким образом, был побит рекордный уровень дефицита сотрудников. Отмечается, что осенью укомплектованность предприятий улучшилась, однако это продлилось недолго.

Предыдущий рекорд был установлен в июле 2023 года. Тогда на нехватку пожаловались руководители 42% предприятий, сейчас же показатель увеличился до 47%.

Соответствующие измерения начали проводить в 1990-х годах, когда промышленность страдала от избыточного числа работников. Так, в 1996 году каждое третье предприятие отвечало, что сотрудников «более чем достаточно». Сейчас же такой вариант выбрали лишь два процента компаний.

Предприятия борются с кадровым голодом посредством повышения зарплат. Однако это влечет за собой дополнительные издержки, поэтому ряд организаций отметили, что у них недостаточно ресурсов, чтобы принять участие в зарплатной гонке.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин создал в России федеральный кадровый резерв. Он предназначен для госслужбы. Руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций рекомендовано использовать эту систему для назначения управленцев.