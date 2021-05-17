В Северной Осетии задержали подростка, который собирался подорвать школу

https://static.news.ru/photo/ad9dcd00-b706-11eb-b127-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Ардон (Республика Северная Осетия-Алания) полиция задержала девятиклассника, который планировал подорвать свою школу. Юноша признался, что для этого в течение года учился собирать бомбы, пишет Telegram-канал Baza.

15 мая правоохранители приехали проверять школу № 4 после анонимного сообщения о её минировании. Были эвакуированы 187 человек из учебного заведения, а также жители ближайших домов. В итоге, специалисты не нашли бомбы, однако узнали, что сообщение о минировании поступило от учеников 9 класса этой же школы.

Один из них признался, что действительно изучал тактику захвата школы и инструкции по изготовлению бомб. Несколько снарядов он даже сделал, однако ни один из них не сработал. Подросток признался, что хотел подорвать образовательное учреждение из-за того, что в школе его обижали. Таким образом он хотел отомстить.

15 мая Аслан с другом решил сделать ложный вызов, чтобы узнать, как работает полиция в таких случаях. Против них возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве 16-летний подросток рассказал своей подруге о планах устроить массовый расстрел в школе. После этого к нему пришли полицейские и нашли оружие.