В РФ провели свыше 21,7 млн тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/61b32710-c0f7-11ea-af74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России с начала пандемии провели более 21,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 8 июля сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в стране провели 253 тысячи тестов на выявление COVID-19.

В РФ проведено более 21,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 275 764 человека, — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

В России за минувшие сутки выявлено 6562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. 27,6% из них не имели клинических проявлений заболевания.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 700 792, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции. С начала пандемии 10 667 россиян стали жертвами коронавируса, 472 511 пациентов смогли полностью выздороветь.

По состоянию на среду, 8 июля, в мире коронавирусом заразились более 11,9 миллиона человек, свыше 547 тысячи умерли и более 6,9 миллиона излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3 миллионов заболевших, на втором Бразилия — более 1,6 миллиона, на третьем Индия — более 744 тысяч заболевших.

Как ранее писал NEWS.ru, социологи из ФОМа и «Левада-Центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent провели опрос, в результате которого выяснилось, что почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Примерно половина респондентов считают, что данные занижаются.