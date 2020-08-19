В РФ провели более 33,5 млн тестов на коронавирус

На территории России с начала пандемии специалисты провели более 33,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как сообщается, за прошедшие сутки эксперты провели 291 тысячу исследований.
В РФ проведено более 33,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 224 167 человек, —
цитируетРИА Новости сообщение ведомства.
Как писал NEWS.ru ранее, за минувшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 1208 пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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