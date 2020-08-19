В РФ провели более 33,5 млн тестов на коронавирус

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В первой половине августа 2020 года средний чек на товары для школы в России упал на 14%. Самыми популярными товарами в данный период стали рюкзаки с LED-дисплеем и ранцы с изображением лошади.

Исследование было проведено «Яндекс.Маркетом» на основании данных о переходах пользователей на сайты магазинов с 14 августа 2019 года по 13 августа 2020 года. Традиционно спрос на школьные товары начинает расти...