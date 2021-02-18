«Синяя» и «голубая» погода в ближайшие дни придёт в РФ

https://static.news.ru/photo/d9c34c1a-71c5-11eb-8da4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие пять дней в Россию придут серьёзные заморозки. На карте они обозначаются синим и голубым цветами.

Фактически, если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода, — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что только на Дальнем Востоке прогнозируется температура на несколько градусов выше климатической нормы. Так, на Камчатке и Сахалине отклонение от нормы в большую сторону составит порядка 6–8 градусов.

Что касается северо-запада, Приволжья и центральной части страны, то в четверг и пятницу там будет холоднее нормы на 12 градусов. В субботу — на 8 градусов, в воскресенье прогнозируется температура воздуха на 1-2 градуса ниже нормы.

В Москве и Подмосковье в четверг, 18 февраля, прогнозируется погода с переменной облачностью. Переменная облачность в регионе сохранится и в ночь на 19 февраля. В пятницу в столице будет 22–24 градуса мороза, а в Подмосковье до минус 24, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в четверг, 18 февраля, ожидается морозная погода, температура воздуха будет держаться в районе 14 градусов ниже нуля, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.