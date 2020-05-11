В РФ из-за COVID-19 под наблюдением врачей остаются 247 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/349ddf4e-935d-11ea-9ff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время на территории России 247 тысяч человек остаются под наблюдением медицинских специалистов из-за подозрений на заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 11 мая журналистам сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что в общей сложности в стране с начала эпидемии врачи провели более 5,6 млн тестов на COVID-19. За последние 24 часа специалистами сделано 188 тысяч исследований.

NEWS.ru

Под наблюдением медиков в РФ остаются 247 тысяч человек, — приводит ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

По состоянию на 11 мая в мире заразились коронавирусом более 4,1 млн человек, свыше 282 тысяч умерли, порядка 1,4 миллиона выздоровели. В России было выявлено 209 688 случаев инфицирования, из 11 012 — за последние сутки. 34 306 выздоровели, 1 915 человек скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, ещё 4 032 человек выздоровелиот коронавируса в Москве, сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.