В РАН подвергли критике проект о новых правилах орфографии русского языка

Отозвать проект постановления правительства «Об утверждении правил русской орфографии», подготовленный Министерством просвещения РФ, попросили члены Орфографической комиссии Российской академии наук (ОК РАН). Свою просьбу члены комиссии мотивировали тем, что проект является недоработанным, у ряда его положений отсутствуют научные основания. Об этом пишет РИА Новости.

Свою просьбу в виде открытого письма члены ОК РАН разместили в социальных сетях.

Предложенный проект свода правил был создан на основе самого известного и авторитетного справочника «Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник» (ПАС), который впервые был опубликован 15 лет назад, в 2006 году в Институте русского языка имени В. В. Виноградова РАН и одобрен Орфографической комиссией РАН, — говорится в тексте сообщения.

При этом члены комиссии указывают на то, что в представленном проекте содержание правил ПАС «из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений существенно искажается». Учёные подчёркивают, что искажения касаются как структуры, так и содержания правил, полностью отсутствует научный аппарат.

Как полагают авторы письма, подготовленный проект правил русской орфографии может полностью дискредитировать всю работу по созданию современных правил русского языка. В Орфографической комиссии считают целесообразным отозвать проект и рассмотреть вопрос о признании полного текста «Правил русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник» наиболее авторитетным сводом правил, на основе которого можно рассматривать подготовку упрощённых редакций, а также установить механизм обновления правил, согласно которому все нововведения будут приниматься только после экспертного одобрения ОК РАН.

Ранее в Министерстве просвещения представили проект постановления правительства РФ об утверждении новых правил русской орфографии и пунктуации. Предполагалось, что новый свод правил дополнит нормы, зафиксированные ещё в 1956 году, уточнит ряд современных практик письма с учётом актуального уровня филологической науки.

Ранее главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов заявил, что проект Минпросвещения по обновлению правил русского языка актуализирует многие орфографические нормы, так как правила 1956 года не затрагивают новые слова.