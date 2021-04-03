В пандемию россияне стали больше тратить на Интернет

https://static.news.ru/photo/84e63c86-9509-11eb-8eaf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали больше денег тратить на Интернет. Причиной тому стали пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

По данным исследования, в 2020 году общий средний чек за услуги интернет-провайдера составил 619 рублей против 610 рублей в 2019 году.

Эксперты связывают рост цен с пандемией коронавируса и переходом многих россиян на удалённый режим работы.

Отмечается, что пик активности оплаты услуг провайдеров пришёлся на весну, когда был введён режим самоизоляции. Таким образом, в марте 2020 года количество платежей выросло на 27%, а в мае — уже только на 7% относительно аналогичных показателей 2019 года.

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