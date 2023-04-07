В ОНК опровергли информацию о пребывании Треповой в СИЗО «Лефортово»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданка РФ Дарья Трепова

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг информацию о том, что обвиняемая по делу о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова в СИЗО «Лефортово». Он пообещал рассказать все подробности, как только члены комиссии ее посетят. О том, что Трепову поместят в «Лефортово» ранее сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

Сообщения о местонахождении Дарьи Треповой (якобы она находится в СИЗО «Лефортово») не соответствуют действительности. Как только мы ее посетим — расскажу. На данный момент у нас достаточно много обращений от граждан, которые нуждаются в скором реагировании комиссии, — написал он в своем Telegram-канале.

Уголовное дело по факту гибели Татарского и ранении еще более 30 человек при взрыве в Петербурге изначально возбудили по статье об убийстве общеопасным способом, позже СК переквалифицировал дело на теракт и оборот взрывчатых веществ. Треповой грозит до 25 лет лишения свободы. Басманный суд Москвы 4 апреля заключил ее под стражу на два месяца.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что по делу о теракте в статусе свидетеля проходит мужчина, укрывавший Трепову в своей квартире. По словам фигуранта, он ничего не знал о готовящемся взрыве.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку выступлению стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, исполнивших пародию на петербургский теракт с убийством Татарского. Комики на концерте в Берлине спародировали вручение военкору статуэтки, внутри которой было взрывное устройство.