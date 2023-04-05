СК проверит выступление комиков из-за пародии на гибель Татарского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет даст правовую оценку выступлению комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна после их пародии на теракт в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, —говорится в сообщении.

На концерте в Берлине Долгополов и Оганисян разыграли пародию на вручение статуэтки Татарскому. Видео с выступления комиков распространилось в социальных сетях. На сцене Долгополов преподнес Оганисяну статуэтку, которую тот поставил рядом с собой. Зрители отреагировали на этот номер смехом и аплодисментами.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля. В этот день в заведении проходил творческий вечер военкора. На мероприятие пришла девушка по имени Дарья Трепова. Она передала Татарскому статуэтку, в которой, по предварительной версии, была взрывчатка. В кафе произошел взрыв. В результате произошедшего военкор погиб, более 30 человек пострадали. Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт.

Ранее адвокат Янис Юкша сказал NEWS.ru, что родственники Татарского могут подать гражданский иск в суд с требованием компенсации против комиков. Юрист считает, что если иск будет подан, то близкие Татарского с большой вероятностью выиграют дело — и тогда российское имущество юмористов могут арестовать и продать на торгах.