Адвокат заявил, что семья Татарского может подать в суд на комиков Адвокат Юкша: родственники Татарского могут подать иск против Оганесяна и Долгополова и выиграть его

Фото: Владлен Татарский/vk.com

Владлен Татарский

Родственники погибшего в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге Владлена Татарского имеют возможность подать гражданский иск с требованием компенсации против комиков Гарика Оганесяна и Александра Долгополова, высмеявших на сцене смерть военкора, заявил NEWS.ru адвокат Янис Юкша. Он считает, что если иск будет подан, то близкие Татарского с большой вероятностью выиграют дело и тогда российское имущество юмористов могут арестовать и продать на торгах.

У родственников [Владлена Татарского] есть возможность подать гражданский иск с требованием компенсации. Скорее всего, если его подадут, они выиграют дело. И тогда российское имущество [Долгополова и Оганисяна] могут арестовать, продать на торгах, — сказал он.

На концерте в Берлине Долгополов и Оганисян разыграли пародию на вручение статуэтки Татарскому. Видео с выступления комиков распространилось в социальных сетях. На сцене Долгополов преподнес Оганесяну статуэтку, которую тот поставил рядом с собой. Зрители отреагировали на этот номер смехом и аплодисментами.

В результате теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля также пострадали более 30 человек. Задержана россиянка Дарья Трепова, подарившая Татарскому статуэтку, в которой было заложено взрывное устройство. Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт.