Эпидемиолог дал рекомендации по уборке дачи после зимы Эпидемиолог Вихров посоветовал дачникам убирать дом после зимы в защитном комбинезоне

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Во время уборки дачи после зимы следует использовать одноразовый защитный комбинезон, который можно купить через интернет или на заправке, хозяйственные перчатки и промышленный респиратор, порекомендовал врач-эпидемиолог Дмитрий Вихров. Эксперт рассказал KP.RU, что следует проверить спальные места в доме, входы и выходы, коммуникации, вентиляции, места водоснабжения, хранения запасов продуктов, места под крышей и чердаки на остатки жизнедеятельности грызунов, которые являются переносчиками различных инфекций.

Как уточняет издание, следует разобрать постельные принадлежности и покрывала. Их необходимо постирать на длительном режиме с использованием порошка при температуре от 60 градусов. Белье после этого нужно высушить и прогладить, а матрасы и подушки проветрить на солнце. При явных следах от грызунов от постельных принадлежностей придется избавиться, так как возбудители инфекций никуда не исчезнут. Также можно отдать матрас на профессиональную обработку в дезинфекционной станции.

Для борьбы с микроорганизмами подойдет дезинфицирующее средство. Им нужно обработать каркас дивана или кровати и оставить на необходимое время, согласно инструкции. Эпидемиолог рекомендует протереть мебель и шкафы специальным раствором, в том числе и двери. При мытье полов нужно использовать концентрат. Также следует произвести ревизию оставшихся продуктов. Все поврежденные грызунами упаковки необходимо выбросить.

При обнаружении останков грызунов врач советует выкинуть их, используя перчатки, а после обработать место, где они были найдены. Во время уборки дачи не следует открывать окна и двери, чтобы не допускать разнос пыли.

Врач-гериатр Андрей Изюмов ранее посоветовал пожилым людям чаще гулять для подготовки к дачному сезону. По его словам, после длительного периода гиподинамии перед началом посадок телу необходима физическая нагрузка.