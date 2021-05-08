В «Одноклассниках» выяснили, как россияне предпочитают отмечать День Победы

https://static.news.ru/photo/0e8ff4b8-b152-11eb-a08f-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провела онлайн-опрос, в рамках которого пользователям Рунета предлагалось выделить наиболее предпочтительный способ провести День Победы. Своим мнением поделился 981 человек старше 18 лет.

Почти половина опрошенных (49%) отмечают 9 Мая на природе с семьёй и друзьями, в то время как более четверти (26%) ходят в этот день на праздничные городские мероприятия. 17% при этом посещают мемориалы или музеи, посвящённые памяти героев Великой Отечественной войны. Про тихое празднование в спокойной обстановке высказались 24%.

Большая часть респондентов (56%) в День Победы с увлечением читают тематические материалы из ленты новостей о героях ВОВ. 28% делятся военными историями своих близких. 17% назвали подобные публикации неуместными.

Наибольшая доля (54%) интернет-пользователей предпочитают поздравлять друзей и близких в личных сообщениях, чуть меньше (48%) — отправляют виртуальные подарки. 23% публикуют поздравления в различных сообществах, 19% выкладывают посты в своей ленте. Аудио- и видеозвонки не пользуются особой популярностью у пользователей Рунета — таким образом поздравляют друг друга 15%. При этом никак не реагируют на День Победы 9% опрошенных.

Более трети (37%) участников опроса рады возможности вновь присоединиться к торжеству на улицах своего города. В то время как 19% респондентов всё ещё сторонятся массовых мероприятий во время пандемии. Для 27% празднование традиционно пройдёт в домашней обстановке. По мнению 17%, 9 Мая является «тихим праздником и днём памяти».

Пользователям «Одноклассников» становятся доступны всё больше способов поздравить близких с Днём Победы. Каждый год на 9 Мая через соцсеть россияне отправляют миллионы виртуальных подарков, тематических открыток и стикеров в сообщениях.