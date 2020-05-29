В Крыму курортный сезон начнётся с 15 июня

https://static.news.ru/photo/19ab47c4-a1c9-11ea-87c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Отелям и гостиницам разрешат принимать жителей полуострова на отдых уже с 15 июня. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксёнов.

С 1-го июня на территории Республики Крым будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти, — заявил глава Крыма.

До этого он обратился к российскому кабмину с просьбой исключить ряд требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

Как писал NEWS.ru, ранее в России ответили на слова американского дипломата о водоснабжении Крыма.