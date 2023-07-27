В Киевской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Воздушную тревогу объявили в Киевской и Винницкой областях Украины, сообщается на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны. По имеющимся данным, сигналы были объявлены в 01:47 мск.

Ранее стало известно о воздушной тревоге в Кировоградской и Черкасской областях. Кроме того, сирены звучали в Харьковской и Николаевской областях страны, а также на контролируемой Киевом части Херсонской области, но затем тревогу отменили.

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Также сообщалось о взрывах в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, где располагается военный аэродром. Перед этим сообщалось, что ВКС РФ подняли в воздух 12 бомбардировщиков Ту-95МС для нанесения ударов по Украине, фиксировались пуски ракет из Каспийского моря. Ночью 26 июля в Харьковской области промышленные объекты получили повреждения в результате взрывов, начался пожар.

23 июля несколько взрывов прогремели на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. В этих регионах власти объявили воздушную тревогу. 20 июля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ продолжили нанесение ударов возмездия в районе Одессы.