Стало известно о взрывах на авиабазе ВСУ с британскими крылатыми ракетами «РВ»: на военном аэродроме в Хмельницкой области прогремели взрывы после атаки ВКС РФ

Фото: МО Украины

Серия взрывов прогремела в Хмельницкой области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». По данным канала, под удар попала база Воздушных сил ВСУ в Староконстантинове, где могут храниться британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Сообщение появилось на фоне того, как стало известно о массированной ракетной атаке по объектам военной инфраструктуры на Украине. Информацию о взрывах уже подтвердил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Как утверждал чиновник, по авиабазе был нанесен удар ракетами, которые запустили из Каспийского моря.

До этого появилась информация о том, что ВКС РФ подняли в воздух 12 бомбардировщиков Ту-95МС для нанесения ударов по Украине. Также были зафиксированы пуски ракет из Каспийского моря. Вскоре поступили сообщения о взрывах во Львовской, Сумской и Черниговской областях, мощный взрыв прогремел в Киеве. Предположительно, в направлении украинской столицы запустили несколько гиперзвуковых «Кинжалов». В Министерстве обороны РФ информацию об атаках не комментировали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране усилили систему противовоздушной обороны. По его словам, новые средства ПВО разместят в наиболее уязвимых районах, однако не уточнил, где именно.