В Госдуме призвали запретить пропаганду чайлдфри для взрослых Глава комитета ГД: запрет на пропаганду чайлдфри следует распространить на взрослых

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Предложение о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей, которое внесли башкирские депутаты, необходимо распространить и на другие категории граждан. С таким заявлением выступила руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Ее слова приводит РИА Новости.

Не только среди детей, но и среди всех категорий населения. Дети у нас — это молодые люди в возрасте до 18 лет <...>. Поэтому, если говорить о запрете на пропаганду этого движения, этой идеологии, то надо транслировать это не только на детскую аудиторию, но и вообще на все возрастные группы, — сообщила депутат.

Она также отметила, что инициатива башкирских парламентариев, поступившая весной текущего года, заслуживает всяческой поддержки. Её уже оценил думский комитет по вопросам семьи.

Да, заслуживает поддержки, но надо расширять сейчас, — добавила Останина.

Депутаты парламента Башкирии ранее предложили запретить распространение среди детей информации об идеологии чайлдфри. По словам главы башкирского парламента Константина Толкачева, в основе этой идеологии якобы лежит «философия гедонизма», сводящая весь смысл жизни человека к праздности и удовлетворению личных потребностей. По мнению депутата, данная идеология противоречит государственной политике РФ, которая базируется на так называемых традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства.

Проект запрета идеологии чайлдфри поддержал Совет законодателей при Федеральном собрании.

Ранее Нина Останина выступила с предложением перевести из административной сферы в уголовную наказание за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений». Перед этим спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести запрет на пропаганду «нетрадиционных ценностей» в России.

В свою очередь депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что чайлдфри (добровольный отказ от рождения детей) не стоит отделять от прочей «мерзости», появившейся на экранах из-за первого президента России Бориса Ельцина. Он упомянул некий закон, принятый в 1993 году, который позволил появиться на экранах «планетарному мороку».