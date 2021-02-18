В Госдуме назвали нелепой попытку ЕСПЧ вступиться за Навального

https://static.news.ru/photo/6181f1d2-71ea-11eb-a877-96000091f725_660.jpg Фото: Winfried Rothermel/imago stock&people/Global look Press

Попытка Европейского суда по правам человека оказать давление на власти РФ, чтобы добиться освобождения оппозиционера Алексея Навального, выглядела нелепо и не способна повлиять на вынесенный блогеру приговор, считает депутат Госдумы Василий Пискарёв, возглавляющий думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России извне.

Мы неоднократно замечали избирательность и крайнюю политизированность решений ЕСПЧ <...>. На этом фоне крайне неуклюже и неправосудно выглядит попытка европейских структур, частью которых является и ЕСПЧ, как-то выгородить провалившего свою миссию Навального, хамство и кривляние которого в суде отвратило от него даже его сторонников, — цитирует Пискарёва РИА Новости.

Он подчеркнул, что выдвинутые ЕСПЧ требования к РФ воспринимаются как попытка вмешаться в дела суверенного государства и принуждение к нарушению Конституции РФ. Пискарёв подчеркнул, что независимые судебные инстанции России не будут подчиняться указаниям и прогибаться под давлением европейских институтов.

Мы знаем, что правда за нами, и у себя будем руководствоваться положениями Конституции России, которая гарантирует равенство всех перед законом и судом и прямо указывает, что решения межгосударственных органов не подлежат исполнению, если они противоречат нашему Основному закону, — указал парламентарий.

Как писал NEWS.ru, 17 февраля адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом.

В Кремле назвали требование ЕСПЧ к России недопустимой попыткой вмешаться во внутренние судебные дела России.