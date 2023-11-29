В Госдуме предложили разрешить рекламу виноделен Депутаты от Краснодарского края внесли в ГД законопроект о рекламе виноделен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект, который позволит распространять рекламу производителей алкоголя, сообщил NEWS.ru заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов. Авторами инициативы выступили депутаты от Краснодарского края. По их словам, привлечение туристов с помощью рекламы позволит более активно развиваться отрасли, поддерживаемой государством.

Считаем важным поддержать эти инвестиции рекламой винодельческой культуры, привлечь туристов к изучению специфики технологий производства и уникальных виноградо-винодельческих терруаров. Хочу отметить, что рекламировать марки и узнаваемые очертания бутылок будет по-прежнему нельзя, но появится возможность получать наглядную информацию об уникальных локальных винодельнях и энотуристических маршрутах, — пояснил Алтухов.

В пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении NEWS.ru, уточняется, что послабления в законе предлагают сделать только для производителей винных напитков и исключительно в регионах, где расположены заводы. При этом из рекламы исключаются конкретные торговые марки вина и изображения бутылок. Поправки планируют внести в закон «О рекламе».

Источник NEWS.ru в Госдуме отметил, что на недавней винной выставке в Москве журналисты обратились к производителям алкоголя, чтобы они на законодательном уровне приняли решение о возврате рекламы вина на телевидение. В частности, ведущий мероприятия Дмитрий Киселев напрямую обратился к Алтухову и законодателям, которые там присутствовали, чтобы они посодействовали в этом.

Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что его ведомство не получало прогнозов о возможном росте цен на вино к Новому году. По его словам, торговые сети еженедельно передают информацию о предложениях от поставщиков продовольственных товаров, что позволяет оперативно реагировать на ситуацию.