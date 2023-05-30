В «ГЛОНАСС» заявили о готовности оперативно запустить мониторинг дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС» уже имеет опыт мониторинга малой авиации и в случае необходимости готова оперативно запустить такой же для беспилотных воздух судов, рассказал в разговоре с РИА Новости генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Он указал, что такие меры поспособствуют увеличению безопасности их применения в различных сферах экономики.

Наши компетенции, накопленные при реализации сервисов для малой авиации, позволяют максимально быстро запустить мониторинг беспилотных летательных аппаратов, обеспечить повышение безопасности их применения в различных сферах экономики и прозрачность маршрутов авиадронов для органов госвласти на всей территории страны, — сказал Райкевич.

«ЭРА-ГЛОНАСС» — российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев выбрал путь запугивания России и провоцирует Москву на зеркальные действия.