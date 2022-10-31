В Генштабе рассказали, куда не станут отправлять солдат-срочников Генштаб: солдат-срочников не отправят служить в новые регионы России

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Солдаты срочной службы, призанные в армию этой осенью, не будут направляться в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский. Он также подчеркнул, что срочники не будут участвовать в специальной операции на Украине.

Бурдинский напомнил, что текущей осенью призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября в связи с частичной мобилизацией. В планах на сезон призвать 120 тысяч человек. Это на 7,5 тысячи меньше, чем годом ранее.

Во время весеннего призыва 2022 года в армию было призвано 134,5 тысячи человек.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

При этом Шойгу отметил, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку, а 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону спецоперации на Украине. Глава ведомства добавил, что 13 тысяч россиян пришли в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток.