СК попросили возбудить дело об осквернении могилы советских солдат в Польше

https://static.news.ru/photo/f19308b8-7fad-11ea-b406-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА "Победа РФ"/vk.com

В России заявили о необходимости возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы советских воинов в польском городе Тщчанка. Обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину направил депутат Госдумы Николай Земцов.

По его словам, в начале апреля в Уголовный кодекс внесли статью 243.4, которая предполагает защиту посвящённых событиям Великой Отечественной войны исторических памятников. Вместе с тем Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК по факту демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в чешской Праге.

Земцов в преддверии празднования 75-й годовщины Победы обратил внимание на ещё одно широко освещённое в СМИ событие, которым занимается лично. Речь идёт о разрушении властями польского города Тщчанка 8 сентября 2017 года мемориала, установленного на месте захоронения 56 солдат и офицеров Красной армии. Позже было произведено промышленное бурение могилы, которым на поверхность подняли фрагменты останков советских воинов.

Впоследствии польские власти назвали их «гнилыми корнями» и «выбросили на помойку», подчеркнул депутат.

К парламентарию поступило обращение родственников одного из захороненных в городе Тщчанка солдат с просьбой содействовать в возбуждении уголовного дела по факту осквернения могилы.

С учётом представленных материалов, заявления родственников, а также факта нарушения межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Польша «о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий», считаю возможным возбуждение по данному инциденту уголовного дела по вышеперечисленным статьям УК РФ, — говорится в обращении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал циничными и возмутительными действия муниципалитета в Праге, связанные с демонтажем памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.