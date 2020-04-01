https://static.news.ru/photo/e682438a-73ff-11ea-9fdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Из некоторых федеральных медицинских центров на территории России по указу Минздрава начали переводить обычных больных в другие стационары, освобождая места для заражённых коронавирусом нового типа. Об этом 1 апреля сообщили представители пресс-службы ведомства.

Как отметили в Минздраве, освобождение мест происходит в рамках мер по противодействию распространению COVID-19. На фоне борьбы с вирусом многие федеральные центры проходят перепрофилирование и переключаются на работу с пациентами с коронавирусом.

При этом граждане, нуждающиеся в непрерывной терапии в условиях стационара или находящиеся в тяжёлом состоянии или состоянии средней степени тяжести, будут переведены для продолжения лечения в другие специализированные стационары, — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.

Как ранее писал NEWS.ru, в России из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением находятся более 215 тысяч человек.