«В деревне очень мило»: как экс-глава МИД Австрии Кнайсль живет под Рязанью

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Карин Кнайсль

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль несколько недель живет в арендованном доме в деревне Петрушово Рязанской области, куда она приехала после посещения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Что известно о дипломате и почему она приняла решение остаться в РФ?

Кто такая Карин Кнайсль

В 1989–1999 годах Кнайсль работала в Министерстве иностранных дел Австрии под началом министра от Австрийской народной партии Алоиза Мока. После этого она приняла решение стать журналистом и экспертом по проблемах Ближнего Востока. Известна дипломат тем, что неоднократно выступала против Евросоюза и приема мигрантов.

18 декабря 2017 года Кнайсль была назначена на должность министра иностранных дел Австрии. После отставки Себастьяна Курца, которая произошла 3 июня 2019 года, приступил к исполнению своих полномочий новый состав правительства, где она не получила никакого назначения.

«Если вы читали мою биографию, то вы слышали, что три года назад меня заставили покинуть Австрию, не разрешали работать во Франции, даже отказали в открытии банковского счета. Я боялась. Russia Today даже сняли документальный фильм о моей жизни. Я вынуждена была бежать из Европы, меня нигде не принимали. И я уехала в Ливан, так как знала арабский. Чтобы остановиться в России, мне нужна была помощь. У меня было несколько контактов людей, которые помогли мне найти жилье, сказали, что есть дом, который сдается на лето в России», — рассказала Кнайсль.

Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Global Look Press Карин Кнайсль

Как Кнайсль пригласила на свадьбу Путина

В августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль и местного бизнесмена Вольфганга Майлингера. Начало мероприятия было запланировано на 14:00 по местному времени, но российский лидер только прибыл в это время в город Гранц, а уже оттуда направился в ресторан, к месту основной церемонии.

Во время торжества Путин станцевал с невестой с разрешения жениха. После этого президент РФ произнес тост на немецком языке, пожелал супругам долгих совместных лет и подарил им тульский самовар, картину и старинную масловыжималку.

В 2020 году Кнайсль написала на своего мужа заявление в полицию. Она обвинила супруга в домашнем насилии и рукоприкладстве. По ее словам, все случилось на ферме Кнайсль на юге Нижней Австрии, писали журналисты РИА Новости. Дипломат заявила, что во время ссоры она несколько раз ударила Майлингера в грудь. В ответ муж дал пощечину жене. Финансист в свое оправдание отметил, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 и вызванного им кризиса супруга сильно нервничает. Он обратил внимание, что не хотел ее бить, просто попытался прекратить истерику и успокоить Карин.

Австрийская полиция выписала предписание. Майлингеру запрещено жить и находиться в одном доме с Кнайсль и приближаться к ней. Более того, у мужчины отобрали зарегистрированное на него охотничье ружье.

Карин Кнайсль была вынуждена покинуть Австрию осенью 2022 года после различных угроз, которые поступали в ее адрес. По словам дипломата, это было вынужденное решение. СМИ Австрии ее обвиняли в работе на КГБ и шпионской деятельности, а также жестоком обращении с животными. После переезда во Францию местные спецслужбы помешали снять квартиру, поэтому она отправилась в Ливан.

Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Президент России Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время ее свадьбы с бизнесменом Вольфгангом Майлингером, 2018 год

Как живет Карин Кнайсль в Рязанской области

Экс-глава МИД Австрии поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области. В настоящее время она учит русский язык и арендовала жилье еще на месяц.

«Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто», — поделилась она.

Также Кнайсль пояснила, что планирует остаться в России и ее уже пригласили на работу.

«Меня пригласили преподавать в Санкт-Петербургский университет G.O.R.K.I. юриспруденцию, рынки нефти, рынки газа. Я занимаюсь этой темой уже 20–30 лет», — рассказала она.

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